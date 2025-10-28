Diário do Nordeste
CBF mantém Fluminense x Ceará no Maracanã após operação policial no Rio de Janeiro

Alvinegro informou manter contato com a entidade nacional sobre o tema

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:46)
Jogada
Legenda: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, vai receber Fluminense x Ceará.
Foto: Divulgação/Staff Maracanã

O Ceará segue atento ao que ocorre no Rio de Janeiro. A cidade passou por operação das Polícias Civil e Militar contra facções criminosas em complexos da zona norte da cidade. Em nota, o clube informou ter mantido contato com a CBF, que manteve "até a segunda ordem" a partida contra o Fluminense, prevista para esta quarta-feira (29), no Maracanã, está mantida. 

A delegação alvinegra segue sem alterações no cronograma da viagem. O grupo desembarca na cidade por volta das 21h20 (de Brasília). Ao todo, 23 atletas foram relacionados pelo técnico Léo Condé para a partida. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada.

VEJA A NOTA DO CLUBE:

"O Ceará SC informa que estabeleceu, durante todo o dia, comunicação direta com diretoria de competições da CBF, que informou sobre a manutenção, até segunda ordem, do jogo de amanhã, 29,  contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã. Atletas relacionados e comissão técnica estão em voo nesse momento com desembarque no Rio de Janeiro previsto para às 21h20 de hoje, sem alterações na programação de viagem."

OPERAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

Pelo menos 64 pessoas morreram durante a operação realizada pelas polícias do Rio de Janeiro nesta terça-feira (28). Entre as vítimas, estão quatro policiais. As ações ocorreram nos complexos do Alemão e da Penha. Ao todo, 81 suspeitos foram presos. 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) do Rio de Janeiro informou que o intuito da operação era prender lideranças criminosas que atuam em uma facção. Veja mais detalhes aqui.

