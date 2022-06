CBF libera áudio do VAR de Clássico-Rei em toque de mão de Sobral: "Ele não bloqueia, pode seguir"

Após polêmico lance no segundo tempo de Fortaleza x Ceará, na última quarta-feira (1), em um possível pênalti para o Leão após toque de mão de Fernando Sobral dentro da área, a CBF divulgou os áudios do momento da checagem do VAR.

CHECAGEM

Situação protocolar: Ação de área penal

Decisão: Após checagem, VAR concorda com a decisão do árbitro e não recomenda revisão

Nos áudios, a arbitragem de vídeo, liderada por Rodrigo D Alonso Ferreira, com a participação de Helton Nunes e Alicio Pena Junior, confirma a decisão do árbitro Braulio da Silva Machado (FIFA) de que não houve a penalidade.

"Pra mim tá colado, não vi, braço recolhido. Tô encoberto", diz Braulio da Silva Machado.

Em seguida, os integrantes da cabine do VAR analisam o lance de Sobral.

"Ele está no movimento do chute. Pega no braço dele em uma ação do movimento do corpo. Pode seguir, pode seguir. Ele não bloqueia e não faz nada. Pode seguir. Braulio, já checado, pode seguir ok?".

Assim, a partida seguiu e o Vozão venceu por 1 a 0, com um gol de Cléber no 1º tempo.

Bronca do Leão

Ao fim da partida, o presidente do Fortaleza esbravejou contra a arbitragem e após o jogo, afirmou que pediria explicação ao árbitro sobre os lances capitais do jogo e aguardaria os áudios do VAR.