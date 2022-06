CBF libera ajuda de R$ 8 milhões para clubes da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu, nesta quarta- feira (08), mais um pedido dos clubes participantes do Brasileirão Série C e vai fornecer ajuda de R$ 8 milhões para os cofres dos times. A entidade já havia dado suporte financeiro as equipes antes do início da competição, cada clube recebeu cerca de R$ 250 mil na ocasião. Desta vez, o valor distribuído será de R$ 400 mil para cada.

Três times cearenses, Ferroviário, Atlético- CE e Floresta, estão entre os beneficiados que vão receber o auxílio. O presidente da equipe coral, Newton Filho, afirmou que o valor será todo utilizado para cobrir a folha salarial de um mês e, assim, aliviar os custos do clube.

Legenda: Ferroviário, Floresta e Atlético- CE irão receber R$ 400 mil cada. Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

A CBF se reuniu com os presidentes das equipes na tarde desta quarta para oficializar essa questão e discutir outros temas recorrentes ao campeonato, como arbitragem.

No momento, o Ferroviário ocupa a 11ª posição na tabela com 12 pontos. Logo abaixo, aparece o Floresta no 14º lugar e 9 pontos. Com apenas um ponto a menos, o Atlético- CE está no Z-4, na 18ª posição e 8 pontos conquistados.

Na parte de cima da tabela, o Mirassol ocupa a ponta com 20 pontos somados. Paysandu, ABC- RN e Botafogo - PB completam o G-4.