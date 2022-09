Brasileirão terá bola em alusão ao Outubro Rosa; modelo será usado a partir da 29ª rodada

Em alusão ao Outubro Rosa, a CBF e os clubes do Brasileirão vão se unir em prol da conscientização sobre a prevenção do cancêr de mama e do cêncer de cólo de útero. Por isso, a bola usada nas partidas realizadas no mês de outubro terão a cor rosa, da campanha.

A bola CBF Nike Brasil Flight 2022 - Especial Outubro Rosa será usada a partir da rodada 29, que terá início no dia primeiro, até a 35ª, no dia 29 do mesmo mês. O modelo é na cor branca e traz formas geométricas em diferentes tons de rosa. O Outubro Rosa é lembrado anualmente para promover a importância da prevenção e do diagnóstico da doença.

"Tratamos o futebol como uma poderosa ferramenta de propagação de mensagens à sociedade. Neste Outubro Rosa, a CBF se une aos clubes para divulgar a campanha e fortalecer a importância do exame na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama e de colo de útero, que ameaçam a saúde das mulheres. A preocupação com causas como esta, o combate ao racismo e a todo tipo de preconceito e violência, além de outras iniciativas de valorização da mulher, fazem parte da nova maneira de pensar o futebol na CBF”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Legenda: CBF lança bola em alusão ao Outubro Rosa. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

