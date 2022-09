CBF já teria procurado empresário de Fernando Diniz para treinador assumir Seleção, diz jornal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou a procura pelo técnico que irá substituir Tite após a Copa do Mundo do Catar. Conforme o jornal Marca, da Espanha, Fernando Diniz é um dos nomes cotados para o cargo, com os empresários tendo sido contactados para saber do interesse do treinador do Fluminense.

Ainda de acordo com a publicação, Pep Guardiola, atual técnico do Manchester City, era o principal nome para o cargo, porém, devido às dificuldades nas operações, o nome do espanhol perdeu força internamente na cúpula gestora da Seleção Brasileira.

Com a baixa probabilidade de Guardiola assumir o Brasil após a Copa do Mundo, a CBF intensificou a busca por um treinador brasileiro. Recentemente, Fernando Diniz foi elogiado publicamente por Neymar e Thiago Silva, tido como líderes do elenco brasileiro, e o ex-treinador Felipão, campeão em 2002 com o Brasil.

Em entrevista ao Bem, Amigos do SporTV, o atual técnico da Seleção Brasileira, Tite, também concordou com a manutenção do trabalho nas mãos de um treinador brasileiro.

Aos 48 anos, Fernando Diniz iniciou a trajetória como treinador de futebol em 2009, no Votoraty-SP. Em 2016, comandando o Audax-SP, o mineiro se projetou no cenário nacional ao levar a equipe à final do Campeonato Paulista. Desde então, soma passagens por Athletico-PR, São Paulo, Santos e Vasco.

