CBF implanta VAR nas Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro

As Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro contarão com a utilização do árbitro de vídeo (VAR) ainda nesta temporada. Com os custos totalmente arcados pela CBF, a Série B utilizará a ferramenta em todas as 190 partidas do segundo turno do Brasileirão. Já nas Séries C e D, a implementação da tecnologia abrangerá as fases finais das duas competições, totalizando 26 e 14 jogos, respectivamente.

O futebol cearense conta com dois representantes na Série C (Ferroviário e Floresta), e 3 na Série D (Atlético, Guarany e Caucaia).

O Ferroviário é o líder do Grupo A da Série C com 14 pontos em 8 rodadas disputadas, enquanto o Floresta é o 8º colocado com 9.

Na Série D, o Guarany é o líder do Grupo A2 com 15 pontos em 7 rodadas, o Atlético é o 5º do Grupo A3 com 10 pontos e o Caucaia o último colocado do Grupo A3 com apenas 5 pontos.

Legenda: O Ferroviário é um dos representantes do Estado do Ceará na Série C do Campeonato Brasileiro, liderando o Grupo A Foto: FABIANE DE PAULA

Conselho técnico

A decisão da entidade ainda será referendada pelos clubes em Conselho Técnico para aquelas séries onde há esta previsão. A Comissão Nacional de Arbitragem da CBF já está com a programação em andamento, com a contratação da empresa responsável pela tecnologia e a programação de cursos preparatórios adicionais para os profissionais de arbitragem.

"Estamos tirando do papel uma reivindicação que os clubes disputantes dessas séries faziam há tempos. É mais um aperfeiçoamento muito importante da CBF às competições nacionais. Isso trará mais justiça ao jogo e mais segurança aos árbitros. As Séries B, C e D mobilizam torcedores, comunidades, cidades e mereciam muito este investimento”, afirma o presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes.

A entidade contará também com a utilização do Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB), no Rio de Janeiro, que possibilita otimizar toda a operação do árbitro de vídeo. Ao fim de 2021, serão 651 jogos com a ferramenta em competições da CBF.