CBF, Flamengo e Palmeiras definem a sede da Supercopa do Brasil

A Supercopa do Brasil será em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A CBF informou a decisão nesta quarta-feira (11). Flamengo e Palmeiras vão disputar o título no próximo dia 29 de janeiro.

A decisão foi tomada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, além de Rodolfo Landim e Leila Pereira, presidentes de Flamengo e Palmeiras, respectivamente. A capital federal superou a concorrência de Recife e Salvador.

A disputa ainda poderia ocorrer em outros países. Estados Unidos, Arábia Saudita e Catar tentaram sediar o evento. No entanto, CBF e clubes decidiram manter o jogo no Brasil.

Será a terceira vez que Brasília receberá o evento, em formato de duelo único. As últimas duas vezes foram em 2020 e 2021. Cuiabá recebeu em 2022.

A Supercopa do Brasil será no dia 29 de janeiro, um domingo. A disputa reúne o vencedor do Campeonato Brasileiro contra o da Copa do Brasil.