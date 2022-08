CBF faz sorteio de mandos de campo das semis da Copa do Brasil nesta sexta-feira

O sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil será nesta sexta-feira (19), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Corinthians, Fluminense e Flamengo já se garantiram na próxima fase. América-MG e São Paulo fazem jogo decisivo nesta quinta-feira, em busca da última vaga.

Os confrontos haviam sido chaveados na fase anterior. Um dos duelos já está definido: Fluminense x Corinthians. O Flamengo, no entanto, aguarda a definição entre América e Corinthians.

A CBF explica ainda que, antes do sorteio das bolinhas, será detalhada a dinâmica de relação entre as partidas pela Diretoria de Competições, já que as semifinais têm equipes da mesma cidade.