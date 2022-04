CBF faz proposta a Pep Guardiola para comandar Seleção após saída de Tite, diz jornal espanhol

A CBF ofereceu 12 milhões de euros para Pep Guardiola assumir a Seleção após a Copa do Mundo, quando Tite deve deixar o posto. As informações são do jornal espanhol Marca. A publicação ainda revela que, embora o foco seja a Taça do Mundo no Catar, a entidade trabalha paralelamente para chegar ao nome do novo comandante da Amarelinha.

A entidade entrou em contato com o irmão e representante do espanhol e fez a oferta por quatro anos de trabalho, até a Copa do Mundo de 2026. A proposta salarial é de 12 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 61,4 milhões). O valor é alto, mas ainda abaixo dos 20 milhões pagos pelo City, clube atualmente comandado por ele.

O objetivo ganhou novo fôlego com o novo presidente Ednaldo Rodrigues, que tem atuado nesse sentido. De acordo com o jornal, a cúpula da CBF definiu que o próximo técnico será estrangeiro, e o treinador do Manchester City é tido como o nome ideal.

A CBF ainda mantém esperança de que o técnico possa comandar a Canarinho. Pep Guardiola tem contrato com o City até 2023.