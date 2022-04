CBF divulga tabela detalhada dos confrontos da volta da 3ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (19) a tabela detalhada dos confrontos da volta da 3ª fase da Copa do Brasil 2022. Ceará e Fortaleza seguem representando o Estado na competição.

O duelo decisivo entre Ceará e Tombense-MG acontece no dia 11 de maio (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão. A partida que abre o confronto acontece nesta quarta-feira (20) em Minas Gerais.

A partida da volta do Fortaleza contra o Vitória-BA acontece no Barradão, em Salvador, no dia 12 de maio (quinta-feira), às 19h (horário de Brasília). A estreia tricolor na competição também acontece nesta quarta-feira, com o duelo sendo disputado na Arena Castelão.

Os confrontos decisivos da Copa do Brasil acontecem entre 10 e 22 de maio, com três confrontos acontecendo em finais de semana.

Confrontos da volta da 3ª fase da Copa do Brasil

10/05 (terça-feira), às 19h - América-MG x CSA, no Independência (MG)

10/05 (terça-feira), às 20h30 - Azuriz-PR x Bahia, em local a definir

10/05 (terça-feira), às 21h30 - Athletico-PR x Tocantinópolis, na Arena da Baixada (PR)

11/05 (quarta-feira), às 19h - Ceará x Tombense-MG, na Arena Castelão (CE)

11/05 (quarta-feira), às 19h - Juazeirense-BA x Palmeiras, em local a definir

11/05 (quarta-feira), às 19h30 - Cruzeiro x Remo, no Mineirão (MG)

11/05 (quarta-feira), às 21h30 - Vila Nova-GO x Fluminense, no Serra Dourado (GO)

11/05 (quarta-feira), às 21h30 - Corinthians x Portuguesa-RJ, na Neo Quimica Arena (SP)

11/05 (quarta-feira), às 22h - Cuiabá x Atlético-GO, na Arena Pantanal (MT)

12/05 (quinta-feira), às 19h - Vitória x Fortaleza, no Barradão (BA)

12/05 (quinta-feira), às 19h30 - São Paulo x Juventude, no Morumbi (SP)

12/05 (quinta-feira), às 21h30 - Botafogo x Ceilândia-DF, no Engenhão (RJ)

12/05 (quinta-feira), às 21h30 - Santos x Coritiba, na Vila Belmiro (SP)

21/05 (sábado), às 16h - RB Bragantino x Goiás, no Nabi Abi Chedid (SP)

21/05 (sábado), às 16h - Flamengo x Altos-PI, no Maracanã (RJ)

22/05 (sábado), às 19h - Brasiliense x Atlético-MG, em local a definir