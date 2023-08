CBF divulga tabela detalhada de mais quatro rodadas do Brasileirão; confira jogos do Fortaleza

A Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela detalhada dos jogos da 21ª até a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O documento foi publicado na noite desta segunda-feira (7), no site oficial da entidade. Confira data, hora e local dos jogos do Fortaleza.

O Tricolor do Pici terá pela frente dois jogos em casa e dois fora. O bate e volta do time comandado por Vojvoda terá no trajeto a seguinte sequência: Arena Castelão - Maracanã - Arena Castelão e Morumbi.

O Fortaleza entra em campo nesta terça-feira (8), em jogo decisivo contra o Libertad, pela Sul-Americana. O próximo desafio na Série A será neste domingo (13), contra o Santos, em casa.



JOGOS DO FORTALEZA - 21ª A 24ª RODADAS

- 21ª rodada - 27/08 - domingo

18h30 - Fortaleza x Coritiba - Arena Castelão

- 22ª rodada - 03/09 - domingo

16h - Fluminense x Fortaleza - Maracanã

- ​23ª rodada - 13/09 - quarta-feira

19h - Fortaleza x Corinthians - Arena Castelão

- 24ª rodada - 20/09 - quarta-feira

19h - São Paulo x Fortaleza - Morumbi

