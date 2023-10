CBF divulga tabela detalhada das rodadas 30 a 34 da Série A: Veja jogos do Fortaleza

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta sexta-feira (30), a tabela detalhada das rodadas 30 a 34 do Campeonato Brasileiro da Série A.

No caso do Fortaleza, representante cearense na competição, um jogo está com data e horário indefinidos: o confronto com o Cruzeiro, pela 30ª rodada, que na tabela base seria nos dias 28 ou 29. Mas como o Tricolor de Aço disputa a Final da Copa Sul-Americana diante da LDU no dia 28, às 17 horas, estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, a CBF deixou a data indefinida.

O Tricolor de Aço, com em 27 rodadas disputadas, é o 8º colocado com 42 pontos, está próximo do G6 da Série A, que dá vaga na Libertadores.

Veja os jogos do Fortaleza

30ª rodada - a definir - Fortaleza x Cruzeiro - Arena Castelão

31ª rodada - 01/11 - 21:30 - Atlético MG x Fortaleza - Arena MRV

32ª rodada - 05/11 - 18:30 - Fortaleza x Flamengo RJ - Arena Castelão

33ª rodada - 08/11 - 20:00 - Athletico PR x Fortaleza - Arena da Baixada

34ª rodada - 12/11 - 18:30 - Cuiabá MT x Fortaleza - Arena Pantanal