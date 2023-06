CBF divulga tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (15), o detalhamento da tabela dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro duelo da série será Bahia e Grêmio, no dia 4 de julho, às 21 horas. No dia seguinte, na quarta-feira (5), estão marcados os outros três jogos: São Paulo x Palmeiras, América Mineiro x Corinthians e Flamengo x Athletico Paranaense.

Os embates da volta da Copa do Brasil estão marcados para os dias 12 e 13 de julho. Confira as datas e horários dos jogos das oitavas de final:

JOGOS DE IDA

Terça-feira – 4 de julho

Bahia x Grêmio – 21 horas, na Arena Fonte Nova

Quarta-feira – 5 de julho

São Paulo x Palmeiras - 19h30, no Morumbi

América Mineiro x Corinthians - 21h30, no Independência

Flamengo x Athletico Paranaense - 21h30, no Maracanã

JOGOS DE VOLTA

Quarta-feira – 12 de julho

Grêmio x Bahia - 19h, na Arena do Grêmio

Corinthians x América Mineiro - 21h30, na Neo Química Arena

Athletico Paranaense x Flamengo - 21h30, na Arena da Baixada

Quinta-feira – 13 de julho

Palmeiras x São Paulo - 20 horas, no Allianz Parque