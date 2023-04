CBF divulga tabela detalhada da Série B; Ceará estreia em casa no dia 14 contra o Ituano

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (5), o detalhamento das 12 primeiras rodadas da Série B de 2023. E o Ceará, representante cearense na competição, estreia no dia 14 de abril, contra o Ituano, às 21h30 no Novelli Junior.

A partida será o reencontro entre as duas equipes, que já se enfrentaram pela 2ª Fase da Copa do Brasil no mesmo estádio e empataram em 1 a 1. Nas penalidades, o time paulista eliminou o Vovô.

Confira os primeiros 12 jogos do Ceará

Ituano/SP x Ceará - 14/04 (Sexta-feira) – 21h30 – Novelli Junior

Ceará x Guarani/SP- 22/04 (Sábado) - 18h15 – Arena Castelão

ABC/RN x Ceará - 30/04 (Sábado) – 18h - Frasqueirão

Ponte Preta x Ceará - 07/05 (Domingo) - 11h - Moisés Lucarelli

Ceará x Vitória-BA - 10/05 (Quarta-feira) - 19h - Arena Castelão

Ceará x Tombense-MG - 13/05 (Sábado) - 18h15 - Arena Castelão

Criciúma x Ceará - 21/05 (Domingo) - 15h30 - Heriberto Hulse

Londrina x Ceará - 24/05 (Quarta-feira) - 19h - Estádio Do Café

Ceará x Novorizontino-SP - 28/05 (Domingo) - 15h30 - Arena Castelão

Ceará x Chapecoense-SC - 02/06 (Sexta-Feira) - 19h - Arena Castelão

Atlético GO x Ceará CE - 06/06 (Terça-feira) - 21h30 - Antônio Accioly

Ceará x CRB - 10/06 (Sábado) - 18h15 - Arena Castelão