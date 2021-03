CBF divulga Ranking Nacional de Clubes do Futebol Feminino; veja posição dos cearenses

Nesta segunda-feira (29) a Confederação Brasileira de Futebol atualizou o Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino, liderado pelo atual campeão brasileiro, o Corinthians, com 10.792 pontos. Ceará, Caucaia, Fortaleza e São Gonçalo, respectivamente, representam o estado no ranking.

A entidade gestora do futebol brasileiro contabiliza, para formar o Ranking Nacional, o desempenho do clube nas últimas cinco temporadas, contabilizando a Série A1 e A2 do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil, que foi disputada pela última vez em 2016.

Atual vice-campeão do Campeonato Cearense Feminino, o Ceará é a equipe mais bem posicionada do estado, na 37ª colocação, com 2.448 pontos. O Caucaia, maior campeão do certame, vem logo atrás, na 46ª posição, com 1.948. A equipe da região metropolitana não disputa uma partida oficial há três anos.

A grande novidade no RNC é a presença do Fortaleza, que pela primeira vez aparece na lista da entidade. A inédita disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro na temporada passada, tendo chegado às quartas de final, fizeram com que as Leoas aparecessem na 55ª colocação, com 1.340 pontos. O São Gonçalo, na 77ª posição, é o último cearense presente no ranking.

Legenda: Corinthians é o atual campeão do Campeonato Brasileiro Feminino e lidera o Ranking Nacional de Clubes Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Confira as 10 primeiras colocações do Ranking Nacional:

1 – Corinthians (10.792)

2 - Ferroviária (9.216)

3 - Santos (8.944)

3 - Flamengo (8.944)

5 – Avaí/Kindermann (8.320)

6 – São José (8.240)

7 – Iranduba (7.944)

8 – Audax (7.704)

9 – Ponte Preta (6.920)

10 – Vitória-BA (6.744)

Equipes cearenses no RNC:

37 - Ceará (2.448)

46 - Caucaia (1.948)

55 - Fortaleza (1.340)

77 - São Gonçalo (696)

FCF mantém posição no Ranking de Federações

A Federação Cearense de Futebol manteve a 12ª colocação no Ranking Nacional de Federações do Futebol Feminino, contabilizando 6.432 pontos. A entidade cearense é a segunda melhor do nordeste, ficando atrás apenas da Federação Baiana de Futebol, que ocupa a 3ª colocação, com 16.400 pontos.