CBF divulga mais cinco rodadas da Série A; veja jogos do Fortaleza

A CBF divulgou, nesta terça-feira (12), a tabela detalhada de mais cinco rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. As partidas compreendem jogos entre a 25ª e a 29ª rodadas da competição. O Fortaleza é único o representante cearense na Série A do Brasileiro, que vai para a 23ª rodada.

O Leão é o oitavo colocado da competição, com 32 pontos em 22 jogos. Na sequência divulgada pela CBF, a equipe de Juan Pablo Vojvoda fará três jogos em casa e dois como visitante.

VEJA OS JOGOS DO FORTALEZA:

25ª rodada

30/09 (sáb) - 16h - Fortaleza x Grêmio - Arena Castelão

26ª rodada

08/10 (dom) - 18h30 - Fortaleza x América MG - Arena Castelão

27ª rodada

18/10 (qua) - 19h - Vasco da Gama x Fortaleza - Estádio São Januário

28ª rodada

21/10 (sáb) - 18h30 - Bahia x Fortaleza - Arena Fonte Nova

29ª rodada

24/10 (ter) - 21h30 - Fortaleza x Botafogo - Arena Castelão