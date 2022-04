CBF divulga jogos de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil, com Fortaleza e Ceará jogando dia 20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou as datas e horários dos jogos de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. Fortaleza e Ceará, representantes do Estado na 3ª Fase, jogarão no dia 20, sendo o Leão em casa e o Vozão fora.

O Fortaleza enfrenta o Vitória no Castelão às 19 horas, enquanto o Ceará visita o Tombense, às 21h30 no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). As datas e horários dos jogos de volta ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Não liberado

Com o estádio do Tombense, o Almeidão, não atende as exigências da CBF para as fases avançadas da Copa do Brasil, a equipe jogará em Muriaé, que fica a 60 km de Tombos.

Caminhos

O Vozão chegou até a 3ª Fase eliminando São Raimundo/RR e Tuna Luso/PA. Já o Fortaleza, entrou direto na 3ª Fase por ser um dos representantes brasileiros na Libertadores.