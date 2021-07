CBF divulga datas e horários de Fortaleza x CRB, pela Copa do Brasil; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (1º), os detalhes do confronto entre Fortaleza e CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, a entidade detalhou datas e horários do confronto.

A partida de ida será no dia 29 de julho (quinta-feira), às 16h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O duelo de volta ocorrerá uma semana depois, no dia 5 de agosto (quinta-feira), às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

A premiação para as oitavas de final da Copa do Brasil prevê o pagamento de uma cota de R$ 3,450 milhões para os times que se classificarem para a próxima fase.

Nas quartas de final, haverá novo sorteio para definição dos jogos entre os times classificados.