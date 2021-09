CBF divulga datas e horários de Fortaleza x Atlético/MG, pela semifinal da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (23), os detalhes do confronto entre Fortaleza e Atlético Mineiro, pelas semifinais da Copa do Brasil. Na ocasião, a entidade detalhou datas e horários do confronto.

Jogos

A partida de ida será no dia 20 de outubro (uma quarta-feira), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

O duelo de volta ocorrerá uma semana depois, no dia 27 de outubro (uma quarta-feira), às 21h30, no Castelão.

Se o Leão avançar para uma inédita decisão, enfrentará o vencedor entre Flamengo e Athletico/PR.

