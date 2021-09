CBF divulga datas e horários de Clássico-Rei pela semifinal do Brasileirão de Aspirantes

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (24) a tabela detalhada da semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com datas e horários dos dois jogos em que Fortaleza e Ceará se enfrentarão.

O primeiro jogo está marcado para o próximo domingo (3), às 15 horas, na Cidade Vozão, em Itaitinga. O duelo de volta ocorrerá no domingo seguinte (10), no mesmo horário, no CT Ribamar Bezerra.

O Fortaleza tem o mando de campo da partida de volta por ter realizado melhor campanha na fase anterior.

Ceará x Fortaleza - 03/10 (Domingo) - 15h - Cidade Vozão Fortaleza x Ceará - 10/10 (Domingo) - 15h - CT Ribamar Bezerra

CAMPANHAS

Atual campeão do Brasileirão de Aspirantes, o Ceará se classificou na 2ª colocação do Grupo C, com 10 pontos. A equipe comandada por Daniel Azambuja disputou, ao todo, 14 partidas, conquistando seis vitórias, um empate e sete derrotas. O Alvinegro de Porangabuçu teve um aproveitamento de 48,85%.

O arquirrival Fortaleza, por sua vez, brilhou na fase de grupos do torneio. Foram 13 vitórias e um empate. Ao todo, a equipe dirigada por Léo Porto teve aproveitamento de 92,85%.

Campanha do Ceará no Brasileirão de Aspirantes

Ceará 3 x 0 RB Bragantino (1ª rodada da 1ª fase)

Santos 4 x 1 Ceará (2ª rodada da 1ª fase)

Ceará 1 x 2 Avaí (3ª rodada da 1ª fase)

Bahia 1 x 0 Ceará (4ª rodada da 1ª fase)

Ceará 2 x 1 Fluminense (5ª rodada da 1ª fase)

Coritiba 0 x 2 Ceará (6ª rodada da 1ª fase)

Ceará 1 x 2 CRB (7ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 1 x 0 Ceará (8ª rodada da 1ª fase)

Corinthians 2 x 2 Ceará (1ª rodada da 2ª fase)

Ceará 2 x 0 Grêmio (2ª rodada da 2ª fase)

Ceará 3 x 1 Figueirense (3ª rodada da 2ª fase)

Figueirense 0 x 1 Ceará (4ª rodada da 2ª fase)

Grêmio 2 x 0 Ceará (5ª rodada da 2ª fase)

Ceará 0 x 1 Corinthians (6ª rodada da 2ª fase)

Campanha do Fortaleza no Brasileirão de Aspirantes

Cuiabá 0 x 1 Fortaleza (1ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 3 x 0 Figueirense (2ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 2 x 1 Grêmio (3ª rodada da 1ª fase)

Juventude 0 x 4 Fortaleza (4ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 2 x 1 Vitória (5ª rodada da 1ª fase)

Ponte Preta 1 x 2 Fortaleza (6ª rodada da 1ª fase)

Corinthians 0 x 0 Fortaleza (7ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 1 x 0 Ceará (8ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 2 x 1 Avaí (1ª rodada da 2ª fase)

Bahia 0 x 2 Fortaleza (2ª rodada da 2ª fase)

Fortaleza 4 x 0 RB Bragantino (3ª rodada da 2ª fase)

RB Bragantino 0 x 1 Fortaleza (4ª rodada da 2ª fase)

Fortaleza 2 x 1 Bahia (5ª rodada da 2ª fase)

Avaí 0 x 1 Fortaleza (6ª rodada da 2ª fase)