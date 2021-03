CBF divulga datas da 2ª fase da Copa do Brasil; veja quando Fortaleza e Ferroviário jogam

A Confederação Brasileira de futebol (CBF) divulgou as datas dos jogos dos times cearenses na segunda fase da Copa do Brasil.

Após avançarem na primeira fase, Fortaleza e Ferroviário têm compromissos contra Ypiranga-RS e América-MG respectivamente.

Veja a data dos jogos

Fortaleza X Ypiranga - 6 de abril, às 21h30, Arena Castelão

América-MG X Ferroviário - 14 de abril, às 19h, Independência

Jogo único e milionário

A segunda fase da Copa do Brasil acontece em jogo único e não há vantagem de empate. Se a partida terminar em igualdade, a disputa vai para as penalidades, tal qual aconteceu no jogo Corinthians X Retrô.

Quem avança de fase também embolsa valor importantíssimo. A classificação para terceira fase vale R$ 1,7 milhão para quem chega lá, portanto, são os 90 minutos mais importantes da temporada até o momento. O Ceará, por ter vencido a Copa do Nordeste, já se encontra na terceira fase.