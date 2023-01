CBF divulga data e horário de Ceará e Flamengo pela Supercopa Feminina

A CBF divulgou, nesta terça-feira (24), a tabela detalhada da Primeira Fase da Supercopa Feminina 2023. O Ceará enfrenta o Flamengo em jogo único no Rio de Janeiro. As meninas do Vozão jogam no domingo (5), às 10h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Na tarde desta terça-feira (24), o Ceará informou mudança na comissão técnica do time feminino. Erivélton deixou o clube - ele conquistou o acesso e o título da Série A2 - mas com a reestruturação do clube, Felipe Soares assumiu.

Felipe Soares estava à frente da análise de desempenho da equipe profissional feminina do Ceará, além de ser treinador das categorias de base do clube. O treinador tem a Licença Conmebol B, adquirida em formação na Associação Argentina de Futebol (AFA).

Fórmula de disputa

A Supercopa do Brasil tem como marca os duelos únicos. Em caso de empate, as equipes definirão a classificação com disputas de pênaltis. Na primeira fase, os oito clubes estão distribuídos em quatro grupos com duas equipes cada. As equipes vencedoras se classificam para a semifinal e, na sequência, a grande final. Nesta temporada, o torcedor poderá assistir aos jogos pelo Sportv e pela TV Globo.

Confira a tabela detalhada da Supercopa Feminina 2023:

Sábado (04)



18h45 - Internacional x Athletico-PR - Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

21h - Real Brasília x Avaí/Kindermann - Serejão, em Taguatinga (DF)



Domingo (05)



10h30 - Corinthians x Atlético-MG - Estádio José Batista Pereira Fernandes, em Diadema (SP)

10h30 - Flamengo x Ceará - Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)