CBF divulga calendário da temporada de 2023; veja datas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário de 2023. Diferente da atual temporada, os torneios serão encerrados em dezembro por conta da ausência da Copa do Mundo.

A grande mudança da entidade está na final da Copa do Brasil, transferida para os domingos - no cronograma atual, as decisões ocorrem nas quartas-feiras. Outro ponto é a determinação para a não realização de partidas nas Datas Fifa, quando a Seleção Brasileira e as demais são convocadas.

A Série A tem início no dia 15 de abril, com encerramento em 3 de dezembro. A abertura do calendário são os torneios estaduais, que iniciam no dia 15 de janeiro e seguem até 9 de abril.

A Copa Verde e a Copa do Nordeste ainda não foram divulgadas. A previsão é até 17 de outubro.

Calendário da CBF para 2023

Campeonatos Estaduais: 15/01 a 09/04 (16 datas)

Supercopa do Brasil: 28/01 (jogo único entre campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil)

Copa do Brasil: 22/02 a 23/09 (14 datas)

Campeonato Brasileiro Série A: 16/04 a 03/12 (38 datas)

Campeonato Brasileiro Série B: 15/04 a 25/11 (38 datas)

Campeonato Brasileiro Série C: 23/04 a 12/11 (27 datas)

Campeonato Brasileiro Série D: 30/04 a 29/10 (24 datas)

CONMEBOL Libertadores: 08/02 a 11/11(19 datas)

CONMEBOL Sudamericana: 08/03 a 28/10 (15 datas)

Início do Período de Férias: 04/12