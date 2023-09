CBF divulga áudio do VAR em que árbitro anula do gol de Marinho em Fortaleza x Corinthians; confira

A CBF divulgou os áudios de comunicação entre a cabine do VAR e o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. O conteúdo detalha o momento em que a equipe avalia o gol de Marinho, no jogo entre Fortaleza e Corinthians, pela Série A do Brasileiro, e decide pela anulação.

O material, que foi disponibilizado nesta segunda-feira (19), mostra a conversa entre os árbitros. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Marinho recebeu a bola de Caio Alexandre, dominou e chutou forte para o fundo da rede. O golaço, no entanto, foi anulado.

O árbitro Rodrigo José viu um toque de braço no momento em que o atacante dominou a bola, pouco antes do chute. Durante a conversa com o VAR, o impedimento foi descartado. No entanto, o grupo observou esse ponto de contato.

"Pega no ombro, na parte permitida aqui. Volta um pouquinho aqui, devagarinho, ok. Vem menos. Pega no bíceps. Para ai. Pega no bíceps", explicou Igor Junio Benevenuto.

Silbert Faria, o AVAR da cabine, apoiou a análise. Assim, Igor Junio recomendou que o árbitro da partida fosse ao monitor para verificar o lance.

"Recomendo a ele revisão porque a bola pega no braço do jogador. Rodrigo, recomendo revisão, possível mão do ataque"

Em seguida, após analisar lances por diferentes câmeras, o árbitro anula o gol.

"É uma mão involuntária, ok? Porém , ele mesmo faz o gol de forma imediata. Então, por isso, o reinício será tiro livre direto a favor da defesa sem cartão, ok?", disse o árbitro.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (20), quando enfrenta o São Paulo, em jogo válido pela 24ª do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 21h30 (de Brasília).