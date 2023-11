CBF divulga áudio do VAR em gol do Cruzeiro contra o Fortaleza; veja diálogo

Nesta quinta-feira (23), a CBF divulgou os áudios do VAR da partida entre Fortaleza e Cruzeiro na Arena Castelão, no último último sábado (18). O Leão foi derrotado por 1 a 0 e reclamando da arbitragem pelo gol validado para a equipe mineira.

O principal lance de reclamação originou o gol que deu a vitória ao Cruzeiro. Na jogada em questão, aos 37 do 2º tempo, os tricolores sugeriram um suposto impedimento de Bruno Rodrigues, que estaria à frente de Tinga no lance.

O material divulgado mostra a conversa entre o árbitro de campo e o VAR. É possível ver o ajuste das linhas virtuais e no primeiro momento, uma base para 'congelar' o lance é definida e depois refeita, até que o gol seja validado.

CBF divulga áudio do VAR em gol do Cruzeiro contra o Fortaleza; veja diálogohttps://t.co/9njHFuKDqf pic.twitter.com/uM0rCCiJUk — Jogada (@diariojogada) November 23, 2023

Veja um trecho do diálogo:

VAR: Vai lá no pé do defensor, a base é o pé dele. Isso, o pé está ótimo. A linha está perfeita.

OK, posso marcar?

Está perfeita, pode marcar, agora é o jogador aqui. Mais um para a direita, acho que é um para a direita. Posso refazer a base tá boa.

Está. Sobe. Não, era um para esquerda. Era um pra esquerda, começa de novo. Aquele lá estava ok, começa de novo.

VAR: Zera. Move pra esquerda, então move. Não, zera e começa de novo.

AVAR 2: Sávio, o lance é ajustado, estamos checando aqui as linhas. Aguarda tá.

VAR: Zera, zera.

VAR: Vai, marca.

VAR: Isso, sobe. A que está valendo é a linha azul, está cortando a amarela, mas porque aquilo é aéreo... Agora vem no ombro.

AVAR 2: A linha certa é a azul.

OR: A base tá boa.

VAR: Gol legal. Marca. Deixa seguir, deixa seguir. Ok, vai, vai. Gol legal. Revisão factual. Gol legal.

Seneme explica

O presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, reforçou nesta quinta-feira (23) o procedimento com que as linhas do VAR são traçadas para checagem e revisão de impedimento. Com o auxílio do gerente técnico do VAR, Péricles Bassols, ele explicou o método aplicado pelos árbitros assistentes de vídeo.

Como exemplo, eles usaram o lance do gol de Bruno Rodrigues pelo Cruzeiro contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Eles retomaram o passo a passo realizado pela cabine e mostraram que, apesar dos vários ângulos disponíveis para o VAR e das impressões do público a olho nu, o resultado final é sempre o mesmo.