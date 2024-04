CBF divulga análise do VAR para pênalti contra o Ceará em jogo com o Goiás

A CBF divulgou, neste domingo (21), a análise do árbitro assistente de vídeo (VAR) do jogo entre Ceará 1 x 1 Goiás, válido pela primeira rodada da Série B. A Comissão de Arbitragem mostrou o lance em que um pênalti foi macado para o Esmeraldino, na noite deste sábado, na Arena Castelão.

"Recomendo uma revisão para possível pênalti, tá? O jogador está com o braço antinatural, ampliando o seu espaço corporal em ação de bloqueio após o chute a gol", explica José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA), após lance com David Ricardo.

"Para mim, bate no ombro e depois no braço", ressalta Lucas Canetto Bellote, árbitro da partida.

"Mas o braço está aberto... Está ampliado... Está ampliando o espaço corporal antinatural", reforça José Cláudio Rocha Filho.

"Ela desvia no ombro e depois desse braço que teve ação de bloqueio, ela é promissora, então vou dar sem amarelo. Pênalti sem amarelo", avalia Lucas Canetto Bellote.

A cobrança feita por Thiago Galhardo foi defendida pelo goleiro Richard. As equipes terminaram a partida no empate de 1 a 1, com gols de Paulo Baya e Lourenço.