CBF detalha três jogos da Série A; Ceará e Fortaleza jogarão a cada 3 dias; veja datas e horários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou as rodadas 28, 29 e 30 do Campeonato Brasileiro da Série A. Com isso, tanto Alvinegro, como Tricolores têm definidos todos os jogos do mês de outubro.

No total, o Ceará completará 8 partidas no mês, enquanto o Fortaleza fará 9 jogos. Uma média desgastante de 1 partida a cada 3 dias.

Os jogos do Vovô confirmados foram: Juventude X Ceará (23/10, 17h), Ceará X Fluminense (31/10, 16h) e Ceará X Cuiabá (06/11, 17h).

Os jogos do Leão confirmados foram: Fortaleza X Athletico-PR (23/10, 19h15), América-MG X Fortaleza (30/10, às 21h) e Corinthians X Fortaleza (06/11, 21h).

Veja jogos do Ceará em outubro

Ceará 0 X 0 Internacional - 06/10

Atlético-MG 3 X 1 Ceará - 09/10

São Paulo X Ceará - 14/10, às 19h

Ceará X Bragantino - 17/10, às 18h15

Ceará X Palmeiras - 20/10, às 19h

Juventude X Ceará - 23/10, às 17h

Bahia X Ceará - 27/10, às 19h

Ceará X Fluminense 31/10, às 16h

Veja jogos do Fortaleza em outubro