CBF detalha seis primeiras rodadas da Série B de 2022; veja jogos, datas e horários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as seis primeiras rodadas da Série B de 2022. A competição tem início no dia 8 de março, sexta-feira, com duas partidas às 19h: Brusque x Guarani e Vasco x Vila Nova.

Apesar da divulgação, as datas podem sofrer alterações por conta de torneios estaduais que ocorrem em paralelo, como o Campeonato Pernambucano. Ao todo, 20 times participam da Segundona em busca do acesso à elite.

Confira as primeiras rodadas da Série B de 2022

1ª rodada

08/04 - Brusque x Guarani - Augusto Bauer (19h)

08/04 - Vasco x Vila Nova - São Januário (19h)

08/04 - Bahia x Cruzeiro - Arena Fonte Nova (21h30)

09/04 - Chapecoense x Ituano - Arena Condá (16h)

09/04 - Ponte Preta x Grêmio - Moisés Lucarelli (16h30)

09/04 - Sport x Sampaio Corrêa - Ilha do Retiro (18h30)

09/04 - Tombense x Operário - Soares de Azevedo (21h)

10/04 - Londrina x Náutico - Estádio do Café (11h)

04/05 - Novorizontino x CRB - Jorge de Biasi (19h)

04/05 - CSA x Criciúma - Rei Pelé (21h)

2ª rodada

12/04 - Cruzeiro x Brusque - Mineirão (19h)

12/04 - Vila Nova x Novorizontino - Onésio Alvarenga (19h)

12/04 - Operário x Ponte Preta - Germano Kruger (21h30)

14/04 - Criciúma x Londrina - Heriberto Hulse (20h)

15/04 - Grêmio x Chapecoense - Arena do Grêmio (19h)

15/04 - Náutico x Bahia - Aflitos (21h30)

16/04 - Ituano x CSA - Novelli Júnior (16h)

16/04 - Sampaio Corrêa x Tombense - Castelão (16h30)

16/04 - Guarani x Sport - Brinco de Ouro (18h30)

16/04 - CRB x Vasco - Rei Pelé (19h)

3ª rodada

21/04 - Londrina x Novorizontino - Estádio do Café (21h30)

22/04 - CSA x Bahia - Rei Pelé (19h)

22/04 - Chapecoense x Vasco - Arena Condé (21h30)

23/04 - Criciúma x Sport - Heriberto Hulse (11h)

23/04 - Ponte Preta x CRB - Moisés Lucarelli (16h)

23/04 - Náutico x Operário - Aflitos (16h30h)

23/04 - Sampaio Corrêa x Brusque - Castelão (18h30h)

23/04 - Ituano x Vila Nova - Novelli Júnior (19h)

23/04 - Tombense x Cruzeiro - Soares de Azevedo (19h)

24/04 - Grêmio x Guarani - Arena do Grêmio (11h)

4ª rodada

26/04 - CRB x Náutico - Rei Pelé (19h)

26/04 - Sport x Ituano - Ilha do Retiro (19h)

26/04 - Brusque x CSA - Augusto Bauer (20h30)

26/04 - Vila Nova x Tombense - Onésio Alvarenga (20h30)

26/04 - Bahia x Sampaio Corrêa - Arena Fonte Nova(21h30)

26/04 - Cruzeiro x Londrina - Mineirão (21h30)

27/04 - Novorizontino x Chapecoense - Jorge de Biasi (19h)

27/04 - Operário x Grêmio - Germano Kruger (19h)

27/04 - Guarani x Criciúma - Brinco de Ouro (21h)

27/04 - Vasco x Ponte Preta - 21h30 (21h30)

5ª rodada

29/04 - Londrina x Vila Nova - Estádio do Café (19h)

29/04 - Ituano x Bahia - Novelli Júnior (21h)

30/04 - CSA x Sport - Rei Pelé (16h)

30/04 - Grêmio x CRB - Arena do Grêmio (16h30)

30/04 - Sampaio Corrêa x Operário - Castelão (16h30)

30/04 - Náutico x Guarani - Aflitos (18h30)

30/04 - Tombense x Vasco - Soares de Azevedo (19h)

30/04 - Chapecoense x Cruzeiro - Arena Condé (19h)

30/04 - Ponte Preta x Brusque - Moisés Lucarelli (20h30)

6ª rodada

03/05 - Bahia x Londrina - Arena Fonte Nova (19h)

05/05 - Vila Nova x Náutico - Onésio Alvarenga (19h)

06/05 - Brusque x Chapecoense - Augusto Bauer (19h)

06/05 - Guarani x Ponte Preta - Brinco de Ouro (21h30)

07/05 - Sport x Tombense - Ilha do Retiro (16h30)

07/05 - Operário x Criciúma - Germano Kruger (16h30)

07/05 - CRB x Sampaio Corrêa - Rei Pelé (19h)

07/05 - Novorizontino x Ituano - Jorge de Biasi (19h)

07/05 - Vasco x CSA - São Januário (19h)

08/05 - Cruzeiro x Grêmio - Mineirão (16h)