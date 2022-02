CBF detalha rodadas da Copa do Brasil; veja quando Ceará, Icasa e Ferroviário jogam

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (2) a tabela detalhada da Copa do Brasil 2022. Os representantes cearenses entram em campo em março.

O Icasa será o primeiro time do estado a jogar a competição. O Verdão do Cariri enfrenta o Tombense no dia 2 de março, às 15h30. O local da partida ainda será definido. Às 21h30 no mesmo dia, é a vez do Ceará enfrentar o São Raimundo-RR. A partida será disputada no Estádio Canarinho, em Boa Vista.

Jogos dos times cearenses

Icasa X Tombense: 02/03, às 15h30

São Raimundo-RR X Ceará: 02/03, às 21h30

Nova Venécia X Ferroviário: 03/03, às 15h30

No dia 3 de março, o Ferroviário duela contra o Nova Venécia, do Espírito Santo. A partida ocorre às 15h30, no Estádio Zenor Rocha, na cidade de Nova Venécia.

A primeira fase é disputada em partida única e os clubes cearenses precisam vencer para avançar de fase. Em caso de empate, os visitantes levam vantagem e ficam com a vaga.

Ao todo, a Copa do Brasil possui 92 participantes, mas apenas 80 iniciam desde a 1ª fase. O Fortaleza e outras 11 equipes entram na competição apenas na 3ª fase, são elas: os participantes da Libertadores (Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Fluminense e América-MG), o campeão da Série B (Botafogo), além dos vencedores da Copa do Nordeste (Bahia) e da Copa Verde (Remo).