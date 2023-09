CBF detalha mais 5 rodadas da Série B; veja jogos do Ceará

A CBF divulgou a tabela detalhada de mais 5 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, da 30ª à 34ª rodadas. O Ceará é o representante do Estado na Série B do Brasileiro, que está na 27ª rodada.

O Alvinegro é o 10º colocado da Série B com 41 pontos, 4 do G4 da Série B.

O detalhe é que o Vovô fará 3 jogos em casa, todos no Castelão, e dois fora.

Veja as datas e horários dos jogos do Alvinegro:

30º Rodada

01/10 dom - 18:00

Ceará x Atlético-GO - Arena Castelão

31º Rodada

06/10 sex - 21:30

CRB AL x Ceará - Rei Pelé - Maceió

32ª Rodada

14/10 sáb - 18:30

Ceará x Sampaio Corrêa - Arena Castelão

33ª Rodada

22/10 dom - 18:00

Avaí x Ceará - Ressacada

34ª Rodada

27/10 sex 19:00

Ceará x Sport - Arena Castelão

