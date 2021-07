CBF detalha jogos do Ceará nas quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (5) a tabela detalhada das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. O Ceará, único representante cearense vivo na competição nacional, enfrentará o Cresspom-DF, nos dias 11 e 18 de julho.

O vencedor do duelo garantirá vaga na elite do futebol feminino em 2022. Nas últimas duas edições, o Ceará foi eliminado nas quartas de final e busca quebrar um tabu diante da equipe brasiliense. O duelo decisivo acontece no Estádio Franzé Moraes (Cidade Vozão).

11/07 (domingo) - Cresspom-DF x Ceará, às 15h, no Estádio Abadião

18/07 (domingo) - Ceará x Cresspom-DF, às 15h, no Estádio Franzé Moraes (Cidade Vozão)

Campanha do Ceará na Série A2 do Brasileirão

A equipe alvinegra chega para às quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino invicta. Ao todo, em sete jogos disputados, o Ceará conquistou sete vitórias, marcando 27 gols e sofrendo apenas quatro.

Ceará 5 x 0 América-RN

UDA 1 x 3 Ceará

Ceará 5 x 0 Náutico

Ceará 2 x 1 Botafogo-PB

Santos Dumont-SE 0 x 7 Ceará

Botafogo-PB 1 x 2 Ceará

Ceará 3 x 1 Botafogo-PB

Legenda: Ceará venceu duas vezes o Botafogo-PB e garantiu vaga nas quartas de final da Série A2 do Brasileirão Feminino Foto: Divulgação / Ceará SC

O Cresspom-DF, por sua vez, chega para o duelo tendo se classificado na vice-liderança do Grupo E, com 10 pontos. Nas oitavas de final, eliminou o Fortaleza após dois empates e decisão nas penalidades.