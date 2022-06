CBF define tabela das Oitavas de Final da Copa do Brasil; Clássicos-Rei tem datas definidas

A CBF divulgou na noite desta sexta-feira (10), a tabela detalhada das Oitavas de Finais da Copa do Brasil. Os dois duelos entre Ceará e Fortaleza, foram confirmados 22 de junho e o segundo no dia 13 de julho, ambos no Castelão às 19h30. O mando do jogo de ida é do Leão, e de volta, do Vozão.

Assim, a terceira fase da Copa do Brasil, com 16 confrontos, será aberta no dia 22 com o Clássico-Rei. O detalhe é que os dois Clássicos-Rei serão transmitidos pela Amazon Prime.

Legenda: Ceará e Fortaleza duelarão em dois jogos por uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil Foto: THIAGO GADELHA

Confira tabela da 3ª fase da Copa do Brasil:

Jogos de ida:

22 de junho

19h30 - Fortaleza x Ceará

19h30 - Bahia x Athletico-PR

21h30 - Corinthians x Santos

21h30 - Atlético-MG x Flamengo

Quinta-feira, 23 de junho

19h - Fluminense x Cruzeiro

20h - São Paulo x Palmeiras

21h30 - Atlético-GO x Goiás



Quinta-feira, 30 de junho

19h - América-MG x Botafogo



Jogos de volta:

12 de julho

20h30 - Athletico-PR x Bahia

21h - Cruzeiro x Fluminense

13 de julho

19h - Goiás x Atlético-GO

19h30 - Ceará x Fortaleza

21h30 - Santos x Corinthians

21h30 - Atlético-MG x Flamengo



Quinta-feira, 14 de julho

20h - Palmeiras x São Paulo

21h - Botafogo x América-MG