CBF define que casos de racismo em competições brasileiras terão punições; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu nesta terça-feira, (14), que casos de racismos em competições brasileiras terão punições. O caso não foi colocado em votação, apenas foi institudo pela entidade. O texto sobre esse assunto ainda será colcoado no regulamemto geral de 2023.

Na primeira vez que um caso de racismo for identificado o clube vai ser punido com multa (valor ainda não definido). Na segunda vez, o clube pode perder o mando de campo ou poderá jogar com portões fechados. Na terceira vez, o clube envolvido vai perder os pontos.

A decisão da perda de pontos foi tomada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, sem direito de voto dos representantes dos clubes que estavam presentes. Durante um seminário em agosto de 2022 o presidente explicou que a punição esportiva é importante para a conscientização de todos os envolvidos no futebol.

No regulamento de atual das competições da CBF não há nenhum tipo de punição para casos como racismo. Porém, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva a previsão de perda de pontos para casos de racismo já está prevista. O texto, no artigo 243-G, expõe dois tipos de punição:

em caso de jogadores e treinadores, quem praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência pode ser suspenso de cinco a dez partidas;

no caso de torcedores, "caso a infração prevista neste artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, esta também será punida com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e, na reincidência, com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente;

caso não haja atribuição de pontos pelo regulamento da competição, a entidade de prática desportiva será excluída da competição, torneio ou equivalente."