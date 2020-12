CBF define horário e local da partida entre Ceará e Botafogo nas quartas da Série A2 feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira (14) a data e o horário da partida decisiva entre Ceará e Botafogo na categoria feminina. Valendo vaga na 1ª divisão nacional, as equipes entram em campo pela volta das quartas da Série A2 no domingo (20), às 20h, no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu.

No primeiro confronto, realizado no Rio de Janeiro, o Vovô saiu na frente com gol de Jade, mas não segurou a vantagem e foi superado pelo time carioca com gols de Vivian e Juliana, ambos no 2º tempo. O treinador Sérgio Alves destacou a preparação das 'Meninas do Vozão' para o duelo.

"Temos que ter tranquilidade o tempo todo, nada está definido, e mesmo se tivéssemos vencido, iria ter gol contra, agora vamos jogar em casa e basta fazer dois gols. No mínimo um para decidir nos pênaltis. Em casa a história vai ser outra, vamos ter uma semana para trabalhar e vamos trabalhar em cima dos erros que cometemos", destacou.

O Botafogo tem a vantagem do empate no jogo de volta. A equipe que avançar à próxima fase encara o Bahia, que eliminou o Fortaleza no mata-mata e garantiu classificação à Série A1.