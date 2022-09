CBF define datas para convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo; veja programação

A Confederação Brasileira do Futebol (CBF) tem até o dia 14 de novembro para divulgar a lista oficial dos 26 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo no Catar. Porém, a Fifa exige que a entidade entregue uma lista prévia com 55 nomes até o dia 21 de outubro.

Com quase 80% nos nomes já definidos para integrar a Seleção, Tite deve apresentar poucas surpresas na sua lista. Uma amostra que pode ter na convocação oficial acontece no próximo dia 9 de setembro, quando o treinador convoca a Seleção para dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo contra Gana e Tunísia.

Esta será a última lista antes do mundial, que já tem todas as 32 vagas das seleções participantes já preenchidas. Cada seleção deve ter entre 23 a 26 jogadores, dependendo do desejo da comissão técnica.

Os confrontos contra as duas equipes serão disputados na Europa, mas as cidades e horários ainda serão confirmados. Os jogos acontecerão nos dias 23 e 27 de setembro.

Pedro como favorito

A pressão pela convocação do atacante Pedro, do Flamengo, aumentou nos últimos meses. Em recente entrevista, Tite disse que o centroavante deve ter uma chance em breve no grupo, e por mérito dele mesmo.

"Está jogando muito, não sou eu que estou convocando, é ele que está se convocando, é um jogador com características específicas. Ontem (domingo, contra o Palmeiras) teve um lance em que colocaram uma bola nele e ele escora para o Arrascaeta. Então você vê que é um jogador que não só tem qualidade técnica, como raciocina numa mesma dimensão desses jogadores, não vai ter velocidade. Você quer dele velocidade? Não vai ter, mas você vai ter um pivô, uma jogada combinada de cabeceio", disse Tite.

Daniel Alves na seleção

Em entrevista ao podcast 'PodPah' em junho, Tite falou sobre ter o lateral Daniel Alves na lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. Após atuar pelo Barcelona na última temporada europeia, a equipe catalã decidiu não renovar o contrato do brasileiro. O técnico destacou o desempenho do jogador como 'extraordinário'.

"E eu brinquei com ele, falei: 'Tu não vai estar na Copa só por um motivo: se fisicamente não estiver nas melhores condições ou disputando um campeonato de nível alto", confessou.