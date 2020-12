CBF define datas das oitavas de final da Série D; Floresta joga neste sábado (19)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (14) as datas e os horários dos confrontos pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Única equipe cearense, o Floresta encara o Juventude Samas/MA neste sábado (19), às 15h30, no Estádio Pinheirão.

O jogo de volta do mata-mata ocorre no dia 27/12 (domingo), às 16h, na Arena Castelão. Em caso de empate no placar agregado, o classificado é definido em disputa de pênaltis.

O Floresta conquistou o acesso às oitavas diante do Itabaiana neste sábado (12), quando buscou o empate em 2 a 2 aos 39 minutos, garantindo a vitória por 4 a 3 no agregado (jogo de ida foi 2 a 1 para o time cearense).

Em 2019, o Lobo da Vila Manoel Sátiro chegou até as quartas de final em sua estreia na competição nacional. Nas oitavas, bateu o Bragantino/PA por 3 a 1 no agregado.