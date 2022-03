CBF define data de sorteio de jogos da Terceira Fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (11) quando vai sortear as datas dos jogos da Terceira Fase da Copa do Brasil. Os confrontos e os mandos serão conhecidos no dia 28/03 (segunda-feira), às 15h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Por ter sido um dos melhores colocados da Série A, o Fortaleza estreia na competição nesta etapa.

Outros cinco times se juntam ao Tricolor do Pici, são eles: Flamengo, Corinthians, Bragantino, Fluminense e América-MG. Todos terminaram o último Brasileiro nas primeiras colocações.

Juntam-se também os os campeões regionais do Norte (Remo) e Nordeste (Bahia), o da Série B (Botafogo) e os já classificados para próxima Copa Libertadores: Athletico e Atlético-MG e Palmeiras.

O sorteio terá transmissão da CBFTV.