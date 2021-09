CBF define arbitragem do jogo entre Internacional x Fortaleza pela Série A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Edina Alves Batista (FIFA-SP) para comandar o duelo entre Internacional x Fortaleza no domingo (19), às 11h (horário de Brasília), pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Edina Alves Batista será auxiliada por Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF). O árbitro de vídeo será comando por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA - SP).

Histórico de Edina Alves Batista em 2021

A árbitra Edina Alves Batista comandará seu 9° jogo na temporada 2021. A paulista apitou cinco partidas da Série A e três da Série B.

O duelo entre Internacional x Fortaleza não será o primeiro envolvendo uma equipe cearense na temporada. Edina Alves Batista arbitrou o confronto entre Cuiabá x Ceará, pela 11ª rodada da Série A.

Escala de arbitragem de Internacional x Fortaleza

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Árbitro Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA-SP)

Árbitro Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF)

Quarto Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (CBF-RS)

Inspetor: Jose Mocellin (CBF-RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA - SP)

AVAR: Vitor Carmona Metestaine (CBF-SP)

Observador de VAR: George Alves Feitoza (CBF-AL)