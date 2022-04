CBF define arbitragem da 1ª rodada da Série A; veja escalas para jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os trios de arbitragem para os confrontos da 1ª rodada da Série A do Brasileirão.

O árbitro Caio Augusto Max Vieira, do Rio Grande do Norte, comandará o duelo entre Palmeiras e Ceará no sábado (9), no Allianz Parque, com auxilio de Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores. O potiguar Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro será o responsável pelo VAR.

No dia seguinte, o Fortaleza estreia diante do Cuiabá, na Arena Castelão. A arbitragem será composta pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima e os auxiliares Guilherme Dias Camilo (FIFA) e Celso Luiz da Silva, todos federados à Federação Mineira de Futebol (FMF). O VAR estará sob responsabilidade de Emerson de Almeida Ferreira.

Confira as escalas

Palmeiras x Ceará (09/04)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Árbitro Assistente 1: Jean Márcio dos Santos (RN)

Árbitro Assistente 2: Lorival Cândido das Flores (RN)

Quarto Árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli (SP)

Analista de Campo: Marcio Verri Brandão (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

AVAR: Flávio Gomes Barroca (RN)

Observador de VAR: Anderson Carlos Gonçalves (PR)

Fortaleza x Cuiabá (10/04)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Árbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG)

Árbitro Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto Árbitro: Renato Pinheiro (CE)

Analista de Campo: Paulo Silvio dos Santos (CE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Emerson de Almeida Ferreira (MG)

AVAR: Marcus Vinicius Gomes (MG)

Observador de VAR: Gilberto Corrale (SP)