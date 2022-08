CBF confirma últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo; veja datas e rivais

A Seleção Brasileira enfrentará times africanos nos últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira (19), a CBF confirmou que os rivais da Data Fifa de setembro serão Gana e Tunísia.

Os dois amistosos serão disputados na Europa, mas os locais ainda não foram divulgados. As partidas serão nos dias 23 e 27 do próximo mês. A convocação do técnico Tite está marcada para o dia 9 de setembro.

Últimos adversários do Brasil antes da Copa do Mundo

Gana

Tunísia

Os dois amistosos no continente europeu foram confirmados na mesma semana em que a CBF aceitou um acordo com a Fifa e a Associação de Futebol Argentino (AFA) para cancelar a realização do clássico com a Argentina, suspenso no ano passado e que era válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

As duas equipes africanas escolhidas para os amistosos também estão classificadas para a Copa de 2022. Gana estará no Grupo G, ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. A Tunísia, por sua vez, terá pela frente a França, a Dinamarca e a Austrália no Grupo D do Mundial.