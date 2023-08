CBF confirma desconvocação de Vini Jr. e Diniz chama Raphinha para seleção

O técnico Fernando Diniz confirmou nesta terça-feira a desconvocação de Vinicius Júnior, do Real Madrid, para os dois primeiros jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Ele sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Para o lugar de Vini Jr., Diniz convocou o atacante Raphinha, do Barcelona.



A CBF informou, em comunicado, que Rodrigo Lasmar, médico da seleção, entrou em contato com os médicos do Real Madrid, que enviaram o laudo dos exames, que constataram a contusão. O período de recuperação é de seis semanas.



Os atletas chamados por Fernando Diniz vão se apresentar na segunda-feira à noite, em Belém, no Pará, para iniciar a preparação para os jogos com a Bolívia, no dia 8 de setembro, na capital paraense, e com o Peru, dia 12, em Lima.



Com 16 jogos e cinco gols marcados pela seleção, Raphinha retorna após ficar de fora do dois amistosos disputados sob a direção de Ramon Menezes. O atleta do Barcelona disputou a Copa do Mundo do Catar, na qual atuou nas cinco partidas, das quais quatro foi titular.