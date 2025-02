CBF confirma Ceará x América/RN para o Presidente Vargas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou a solicitação do Ceará e modificou o local da partida da equipe alvinegra contra o América/RN, no dia 6, às 19 horas, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo será no estádio Presidente Vargas, e não mais no Castelão, como estava originalmente marcado.

O Alvinegro solicitou a mudança após uma portaria da Secretaria do Esporte (Sesporte) ter sido criada, que proíbe a realização de jogos no Castelão em um intervalo inferior a 66 horas.

A decisão de transferir a partida evita um conflito com a Portaria da Sesporte, uma vez que no dia anterior haverá Fortaleza x Ferroviário no Castelão também pelo Nordestão.