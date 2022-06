CBF comunica mudanças de dia e hora em Ceará x Atlético-GO; veja

O jogo entre Ceará e Atlético-GO, válido pela 14ª rodada do Brasileirão, mudou de dia e horário. As mudanças foram informadas pela Diretoria de Competições da CBF na noite desta sexta-feira (10).

O duelo entre as equipes segue na Arena Castelão, em Fortaleza. No entanto, a partida que seria realizada no sábado (25), às 16h30, foi transferida para domingo (26), às 18h (de Brasília).

Ainda de acordo com a entidade, o motivo das trocas é respeitar o intervalo regulamentar entre partidas do Dragão Campineiro, após divulgação da tabela da Copa do Brasil.

