CBF comunica mudança de horário no jogo Fortaleza x Atlético-GO; veja detalhes

O duelo entre Fortaleza e Atlético-GO teve o horário alterado. A decisão foi anunciada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na noite desta terça-feira (1º). A partida seria às 18h30 e foi antecipada para 16h (de Brasília).

As equipes vão se enfrentar em jogo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A troca de horário foi feita por solicitação do Grupo Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato, para ajuste na grade de transmissão.

A disputa entre Fortaleza e Atlético-GO segue na Arena Castelão. A data também foi mantida. As equipes se enfrentam no dia 6 de novembro (domingo).

Legenda: CBF anuncia mudança de horário em jogo do Fortaleza. Foto: Divulgação/CBF