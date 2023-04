CBF anuncia mudanças em VAR e impedimento para Série A de 2023; veja novidades

A comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (5) novidades para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Dentre os pontos de mudança, os juízes terão de comunicar as decisões do árbitro de vídeo (VAR) para todos os estádios e haverá maior número de acréscimos.

Wilson Seneme Presidente da comissão de arbitragem da CBF “A arbitragem vai comentar, em breves palavras, a decisão técnica e disciplinar. Se foi cartão ou não, se foi pênalti ou não. Ou se ele mantém a decisão. Isso será transmitido no telão e é importante para quem está no estádio e quem acompanha pela TV”.

No âmbito técnico, em caso de impedimento, quando a linha do atacante estiver sobreposta à do zagueiro na imagem, a nova orientação é de validação do gol. A alteração existiu após um pedido dos clubes.

Já a questão disciplinar ganhou mais rigor, principalmente em episódios envolvendo o VAR. A CBF estimou que, sempre que um jogador reclamar sobre o uso do equipamento, deve receber amarelo.

Tempo de acréscimos

No tempo regulamentar, a tendência é de que os jogos apresentem um maior número de acréscimo. A alteração ocorre após recomendação da Fifa na Copa do Mundo: o período excessivo, seja em comemoração ou pênalti, precisa resultar no período acrescido pela arbitragem.

Para o aquecimento, a proposta da CBF é reduzir para apenas seis jogadores por clube. Logo, as comissões técnicas precisarão instaurar um rodízio no momento de promover atividade do banco.