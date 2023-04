CBF anuncia mudança em data de jogo entre Fortaleza e Coritiba, pelo Brasileirão; veja data

A Diretoria de Competições da CBF informou, nesta quinta-feira (13), mudança de data no jogo entre Coritiba e Fortaleza, válido pela segunda rodada do Brasileirão 2023. A troca ocorre por causa do jogo do tricolor na Sul-Americana.

As equipes se enfrentariam no dia 22 de abril (sábado). Agora, o jogo será no dia 23 (domingo). O duelo segue no mesmo horário, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

A troca ocorre após alteração da partida entre San Lorenzo e o Tricolor do Pici, pela 2ª rodada da Sul-Americana. O jogo ocorreria no dia 19 de abril e foi transferido para o dia 20 do mesmo mês.