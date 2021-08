CBF anuncia amistosos contra a seleção feminina da Argentina em setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (30) que a seleção feminina de futebol vai fazer dois amistosos com a Argentina em setembro, na primeira Data FIFA após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. As duas partidas serão disputadas na Paraíba.

Os amistosos estão marcados para os dias 18 e 21, ainda sem horários definidos. O primeiro será realizado no estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, na capital paraibana. Três dias depois, o palco do duelo será o estádio Governador Ernani Sátiro, o Amigão, em Campina Grande.

A convocação das jogadoras será feita nesta terça-feira (31) pela técnica Pia Sundhage, às 15 horas, na sede da CBF. A treinadora vai começar a preparar a equipe brasileira para a Copa América de 2022, o próximo grande desafio da equipe. A competição está marcada para julho, ainda sem local definido, e servirá como classificatório para a Copa do Mundo de 2023.

A seleção vem de uma dura eliminação na fase de quartas de final nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O time liderado por Marta era aposta de pódio em solo japonês. As jogadoras brasileiras não atuam em casa desde dezembro de 2020. E também enfrentarão um time que se prepara para a Copa América.

O retrospecto da seleção com Pia diante das argentinas é muito favorável. Foram apenas dois confrontos, mas com placares significativos. No primeiro, logo na estreia da treinadora sueca pela equipe brasileira, houve goleada de 5 a 0, em 2019. E, em fevereiro deste ano, a vitória foi por 4 a 1.