CBF antecipa Sergipe x Ceará pela Copa do Brasil de 2025; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou o confronto do Ceará com o Sergipe pela 1ª fase da Copa do Brasil de 2025. Antes marcado para o dia 27 de fevereiro, às 19h30, a partida será agora na próxima quarta (19), às 19h. O palco do embate foi mantido: a Arena Batistão, em Aracaju.

A justificativa da alteração foi “a necessidade de ajustar a tabela do certame nacional”. Na semana seguinte, inclusive, a expectativa era do Vovô enfrentando o Bahia pela Copa do Nordeste na mesma data, mas a equipe disputa a pré-Libertadores contra o The Strongest, da Bolívia, nos dias 18 e 25.

Vale ressaltar que o regulamento da Copa do Brasil define essa etapa como jogo único, sem vantagem no tempo normal. Deste modo, em caso de empate, a decisão será através dos pênaltis.

O time que avançar à 2ª fase encara o classificado de Parnahyba-PB x Confiança-SE. Antes, o Ceará encara o próprio Confiança-SE, nesta quarta (12), às 19h, na Arena Castelão, no Nordestão.

Sergipe x Ceará | Mudança na Copa do Brasil