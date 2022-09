CBF altera quatro jogos do Ceará e um do Fortaleza pela Série A do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), alterou quatro jogos do Ceará e um do Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Os jogos do Vovô contra Coritiba, América/MG tiveram horários alterados, enquanto contra Cuiabá e Atlético/MG também as datas. A partida do Leão contra o Avaí teve o horário modificado.

Confira as alterações feitas pela CBF

Coritiba x Ceará

De: 21h45

Para: 19h

Data: 28/09, quarta-feira (mantida)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba/PR (mantido)

Ceará x América/MG

De: 19h

Para: 15h

Data: 01/10, sábado (mantida)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE (mantido

Fortaleza x Avaí

De: 18h

Para: 16h

Data: 09/10, domingo (mantida)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE (mantido)

Atlético/MG x Ceará

De: 10/10, segunda-feira, às 20h

Para: 09/10, domingo, às 18h

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG (mantido)

Ceará x Cuiabá

De: 15/10, sábado, às 16h30

Para: 16/10, domingo, às 16h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE (mantido)

