CBF altera local de Fortaleza x Fluminense pelo Brasileirão de Aspirantes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o local de Fortaleza x Fluminense pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Marcado inicialmente para o CT Ribamar Bezerra, o confronto será disputado no Estádio Presidente Vargas (PV), a pedido do Tricolor do Pici.

O duelo de ida acontece na quinta-feira (25), às 15h (horário de Brasília).

Na fase de grupos, o Fortaleza terminou na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos, conquistando três vitórias e dois empates em seis partidas. O Fluminense, por sua vez, liderou o Grupo C, com 11 pontos.

O classificado enfrentará o vencedor de Sport x Cuiabá.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil